إحالة نجم الزمالك للتحقيق وفرض غرامة مالية عليه قبل مباراة القمة أمام الأهلي

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قرر الكابتن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إحالة نجم الفريق إلي التحقيق مع فرض غرامة مالية كبيرة عليه، وذلك قبل يومين فقط من موعد مباراة القمة المرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين غريمه التقليدي فريق الأهلي.

حيث قرر الكابتن إسماعيل يوسف إحالة النجم محمد إبراهيم إلي التحقيق مع فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف جنيه مصري، وذلك بسبب التجاوز من طرف اللاعب في حق الكابتن نبيل محمود المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك، وإضافة لذلك أيضاً بسبب رفضه استكمال المران الجماعي رفقة زملائه اليوم الجمعة.

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وتأتي هذه الحالة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها فريق الزمالك في الآونة الأخيرة، وخاصة بعدما قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور إقالة المدير الفني السابق للفريق نيبوشا من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق في الموسم الحالي.

وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استمر فريق الزمالك متواجداً في المركز الرابع مع ثبات رصيده عند 28 نقطة، إلا أن هذه الخسارة قد أبعدته عن غريمه التقليدي فريق الأهلي بفارق ثمانية نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما إضافة إلي امتلاك فريق الأهلي مباراة مؤجلة، مما يُنهي بنسبة كبيرة للغاية كامل حظوظ فريق الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة القادمة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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