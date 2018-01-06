تعرف على تعليق محمد إبراهيم بعد عقابه من مجلس إدارة نادي الزمالك

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قام النجم محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالتعليق في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر يناير الحالي على العقوبة التي توقيعها عليه من طرف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، وذلك بسبب أزمته مع الكابتن نبيل محمود المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك.

حيث قام النجم محمد إبراهيم بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “والله غالب على كل أمر فلا شئ يعادله”، علماً بأن الكابتن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على فريق الكرة بالنادي قد اتخذ قراراً يوم أمس الخميس بإحالة النجم محمد إبراهيم إلي التحقيق مع فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف جنيه مصري.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استمر فريق الزمالك متواجداً في المركز الرابع مع ثبات رصيده عند 28 نقطة، إلا أن هذه الخسارة قد أبعدته عن غريمه التقليدي فريق الأهلي بفارق ثمانية نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما إضافة إلي امتلاك فريق الأهلي مباراة مؤجلة، مما يُنهي بنسبة كبيرة للغاية كامل حظوظ فريق الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة القادمة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.