قرار هام من الجهاز الفني للأهلي بخصوص الميركاتو الشتوي

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اتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت الموافق لليوم السادس من شهر يناير الحالي قراراً في غاية الأهمية، وذلك بخصوص الميركاتو الشتوي الحالي وفي ظل الحديث من جانب بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية حول اقتراب بعض نجوم القلعة الحمراء من الرحيل عن الفريق.

حيث قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري عدم التفريط بأي وسيلة ممكنة في أي نجم من نجوم فريق الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية مهما كانت المغريات، ومن أجل التأكيد على ذلك أبلغ الجهاز الفني لفريق الأهلي قراره إلي لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وخاصة في حالة أراد الفريق الاستمرار في المنافسة على الألقاب.

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وقد رحل عن النادي الأهلي في ظرف الأيام القليلة الماضية ثلاثة نجوم من العيار الثقيل، وهم عماد متعب إلي صفوف النادي التعاون السعودي وأحمد الشيخ إلي صفوف نادي الاتفاق السعودي وأخيراً مؤمن زكريا إلي صفوف نادي أهلي جدة السعودي، وعلى الرغم من ذلك إلا أن بعض التقارير الصحفية قد أشارت أيضاً إلي وجود عروض مغرية لكلاً من عبد الله السعيد وعلي معلول وجونيور أجايي.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

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