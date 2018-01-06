جماهير نادي الزمالك تترقب اليوم وصول نجم تونس إلي القاهرة من أجل التوقيع رسمياً للقلعة البيضاء

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تترقب جماهير نادي الزمالك اليوم السبت الموافق لليوم السادس من شهر يناير الحالي وصول الظهير الأيمن الدولي التونسي حمدي النقاز إلي العاصمة المصرية القاهرة، وذلك من أجل التوقيع بشكل رسمي على عقد انتقاله إلي صفوف نادي الزمالك في أولى صفقات الفارس الأبيض في الميركاتو الشتوي الحالي.

وكان الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز يتواجد في الأيام الماضية رفقة منتخب بلاده تونس في معسكر إعدادي في العاصمة القطرية الدوحة من أجل التحضير لمونديال روسيا المقبل، ويأتي تعاقده مع نادي الزمالك بشكل رسمي بعدما وافق مجلس إدارة ناديه السابق النجم الساحلي التونسي الحصول على مبلغ 700 ألف دولار مقابل التخلي عن اللاعب، علماً بأن النجم حمدي النقاز سوف يتعاقد مع نادي الزمالك لمدة 4 سنوات قادمة.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استمر فريق الزمالك متواجداً في المركز الرابع مع ثبات رصيده عند 28 نقطة، إلا أن هذه الخسارة قد أبعدته عن غريمه التقليدي فريق الأهلي بفارق ثمانية نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما إضافة إلي امتلاك فريق الأهلي مباراة مؤجلة، مما يُنهي بنسبة كبيرة للغاية كامل حظوظ فريق الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة القادمة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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