قرار حاسم من مجلس إدارة نادي الزمالك بخصوص المدير الفني الجديد لفريق الكرة

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اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قراراً حاسماً في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الموافق لليوم السادس من شهر يناير الحالي، وذلك بخصوص اسم المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلفاً للمدير الفني المقال المونتينيغري نيبوشا.

حيث قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور عقد مؤتمر صحفي في يوم غداً الأحد الموافق لليوم السابع من عمر الشهر الحالي، وذلك في مقر مكتبه في شارع أحمد عرابي بالمهندسين في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت القاهرة، وذلك من أجل الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد لفريق الزمالك مع إمكانية تقديمه بشكل رسمي، علماً بأن كلاً من المصري إيهاب جلال والتونسي المخضرم فوزي البنزرتي من أبرز المرشحين من أجل تولي المنصب.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استمر فريق الزمالك متواجداً في المركز الرابع مع ثبات رصيده عند 28 نقطة، إلا أن هذه الخسارة قد أبعدته عن غريمه التقليدي فريق الأهلي بفارق ثمانية نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما إضافة إلي امتلاك فريق الأهلي مباراة مؤجلة، مما يُنهي بنسبة كبيرة للغاية كامل حظوظ فريق الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة القادمة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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