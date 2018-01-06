الأهلي يقترب رسمياً من التعاقد مع نجم مصر المقاصة

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم السبت الموافق لليوم السادس من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بات على مشارف التعاقد رسمياً مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية في أولى صفقات المارد الأحمر.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد توصل إلي اتفاق مبدئي مع مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، وذلك من أجل التعاقد مع النجم الواعد حسين الشحات في الميركاتو الشتوي الحالي مقابل مبلغ 12 مليون جنيه مصري إضافة إلي التنازل عن المهاجم جون أنطوي بشكل نهائي لصالح نادي مصر المقاصة، ويبقى الانتظار الآن لمعرفة الرد من جانب نادي مصر المقاصة.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق مباراة القمة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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