اتحاد الكرة يحسم الجدل بخصوص مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

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حسم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اليوم السبت الموافق لليوم السادس من شهر يناير الحالي كل الجدل، وذلك بخصوص مباراة القمة المرتقبة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي فريق الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك سوف تُقام في موعدها في يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من عمر الشهر الحالي دون أي تغيير، كما أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أيضاً أن المباراة سوف تُقام على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية وليس ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، ويأتي ذلك رداً على طلب الجهات الأمنية بخصوص تأجيل مباراة القمة بسبب أعياد الميلاد.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق مباراة القمة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.