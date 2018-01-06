إيهاب جلال مديراً فنياً للزمالك في مباراة القمة أمام الأهلي

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من نادي الزمالك اليوم السبت الموافق لليوم السادس من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد أنهى اتفاقه بشكل رسمي، وذلك من أجل التعاقد مع المدير الفني الواعد الكابتن إيهاب جلال خلفاً للمدير الفني المونتينيغري المقال نيبوشا.

حيث أشارت المصادر إلي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد اتفق مع الكابتن إيهاب جلال على توليه منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك مقابل الحصول على راتب شهري تصل قيمته إلي مبلغ 600 ألف جنيه مصري، على أن يتم وضع شرط جزائي في العقد تبلغ قيمته مبلغ مليون و800 ألف جنيه مصري في حالة فسخ التعاقد من أي طرف.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور لن يقوم بالإعلان بشكل رسمي عن التعاقد مع الكابتن ايهاب جلال إلا بعد قيامه بفسخ عقده مع نادي إنبي، علماً بأن الكابتن إيهاب جلال سوف يقود فريق الزمالك فنياً في مباراة القمة المقبلة أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي.

وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استمر فريق الزمالك متواجداً في المركز الرابع مع ثبات رصيده عند 28 نقطة، إلا أن هذه الخسارة قد أبعدته عن غريمه التقليدي فريق الأهلي بفارق ثمانية نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما إضافة إلي امتلاك فريق الأهلي مباراة مؤجلة، مما يُنهي بنسبة كبيرة للغاية كامل حظوظ فريق الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة القادمة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

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