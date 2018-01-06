ميدو يدعم إيهاب جلال بعد اقترابه رسمياً من قيادة الزمالك

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قام الكابتن أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري سابقاً ومحلل قناة أون سبورت حالياً بدعم الكابتن إيهاب جلال اليوم السبت الموافق لليوم السادس من شهر يناير الحالي، وذلك بعدما اقترب الكابتن إيهاب من تولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشكل رسمي.

حيث قام الكابتن أحمد حسام ميدو بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “أتمنى أن يكون مدرب الزمالك القادم هو إيهاب جلال، فهو أفضل مدرب مصري الآن والكرة التي يلعبها تناسب نادي الزمالك وهويته، سأكون أكبر الداعمين لجلال إذا تم تعيينه”، علماً بأن الإعلان الرسمي عن تولي الكابتن إيهاب جلال منصب المدير الفني لفريق الزمالك سوف يكون خلال الساعات القليلة القادمة.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استمر فريق الزمالك متواجداً في المركز الرابع مع ثبات رصيده عند 28 نقطة، إلا أن هذه الخسارة قد أبعدته عن غريمه التقليدي فريق الأهلي بفارق ثمانية نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما إضافة إلي امتلاك فريق الأهلي مباراة مؤجلة، مما يُنهي بنسبة كبيرة للغاية كامل حظوظ فريق الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة القادمة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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