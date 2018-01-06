فاروق جعفر يُبدي اعتراضه الشديد على قيادة إيهاب جلال للزمالك

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كشفت صحيفة الأهرام الرياضية المصرية اليوم السبت الموافق لليوم السادس من شهر يناير الحالي أن الكابتن فاروق جعفر المستشار الفني لنادي الزمالك ومحلل قناة دي إم سي سبورتس حالياً، قد رفض تماماً فكرة تولي الكابتن إيهاب جلال قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الفترة المقبلة.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن الكابتن فاروق جعفر أبدى اعتراضه الشديد على تولي الكابتن إيهاب جلال منصب المدير الفني لفريق الزمالك وذلك نظراً لكونه ليس ابناً من أبناء نادي الزمالك، كما أضافت الصحيفة أيضاً أن الكابتن فاروق جعفر هدد باستقالته من منصب المستشار الفني لنادي الزمالك في حالة إصرار مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على تعيين الكابتن إيهاب جلال كمديراً فنياً لفريق الزمالك.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استمر فريق الزمالك متواجداً في المركز الرابع مع ثبات رصيده عند 28 نقطة، إلا أن هذه الخسارة قد أبعدته عن غريمه التقليدي فريق الأهلي بفارق ثمانية نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما إضافة إلي امتلاك فريق الأهلي مباراة مؤجلة، مما يُنهي بنسبة كبيرة للغاية كامل حظوظ فريق الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة القادمة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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