مصر المقاصة يؤكد اقتراب حسين الشحات من صفوف القلعة الحمراء

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم السبت الموافق لليوم السادس من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة قد أكد أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفيومي حسين الشحات، بات على مشارف الرحيل بشكل رسمي إلي صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي الحالي.

ومن خلال تصريحات صحفية اليوم السبت أكد عمرو مصطفى المدير التنفيذي لشركة المقاصة سبورت أن انتقال النجم حسين الشحات إلي صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية بات مسألة وقت فقط لا أكثر من ذلك، كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن تقارب وجهات النظر بين مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام وبين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب ستؤدي لحسم الصفقة قريباً.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق مباراة القمة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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