اجتماع طارئ بين أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك مع إيهاب جلال خلال ساعات

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كشفت صحيفة الأهرام الرياضية المصرية اليوم السبت الموافق لليوم السادس من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور سوف يعقد اجتماعاً طارئاً في الساعات القليلة القادمة مع الكابتن إيهاب جلال، وذلك من أجل الإعلان بشكل رسمي عن تولي الأخير منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن الاجتماع سوف يرأسه المستشار مرتضى منصور إضافة إلي الكابتن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وأيضاً كلاً من مسؤول الإدارة المالية ومسؤول الإدارة القانونية لنادي الزمالك، وذلك من أجل التوقيع بشكل رسمي مع الكابتن إيهاب جلال على عقد تدريبه لفريق الزمالك مقابل راتب شهري تصل قيمته إلي مبلغ 600 ألف جنيه مصري.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استمر فريق الزمالك متواجداً في المركز الرابع مع ثبات رصيده عند 28 نقطة، إلا أن هذه الخسارة قد أبعدته عن غريمه التقليدي فريق الأهلي بفارق ثمانية نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما إضافة إلي امتلاك فريق الأهلي مباراة مؤجلة، مما يُنهي بنسبة كبيرة للغاية كامل حظوظ فريق الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة القادمة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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