إنبي يرد بقوة على أنباء اقتراب إيهاب جلال من قيادة نادي الزمالك

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قام مجلس إدارة نادي إنبي بالرد بشكل قوي للغاية اليوم السبت الموافق لليوم السادس من شهر يناير الحالي على الأنباء التي ترددت منذ صباح اليوم في العديد من وسائل الإعلام والصحف المصرية، وذلك حول اقتراب الكابتن إيهاب جلال المدير الفني الحالي لفريق إنبي من تولي منصب المدير الفني لفريق الزمالك.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم السبت أكد زكريا السيد نائب رئيس نادي إنبي أن مجلس إدارة نادي إنبي لن يقف صامتاً على ما يحدث منذ الساعات الأولى في صباح اليوم، كما أشار أيضاً في تصريحاته أن الكابتن إيهاب جلال أكد لعبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي اليوم بأنه مستمر في منصبه رفقة الفريق.

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كما شدد أيضاً في تصريحاته على أنه في حالة أراد الكابتن إيهاب جلال تدريب فريق الزمالك فيجب عليه أولاً تقديم استقالته من نادي إنبي مع دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع نادي إنبي، مؤكداً في الوقت ذاته على أن مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة علاء خشب لا يرغب تماماً في رحيل الكابتن إيهاب جلال عن صفوف نادي إنبي.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أكدت اليوم السبت بأن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور سوف يتعاقد بشكل رسمي في مساء اليوم مع الكابتن إيهاب جلال، وذلك من أجل تولي الأخير منصب المدير الفني لفريق الزمالك في الفترة المقبلة.

وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استمر فريق الزمالك متواجداً في المركز الرابع مع ثبات رصيده عند 28 نقطة، إلا أن هذه الخسارة قد أبعدته عن غريمه التقليدي فريق الأهلي بفارق ثمانية نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما إضافة إلي امتلاك فريق الأهلي مباراة مؤجلة، مما يُنهي بنسبة كبيرة للغاية كامل حظوظ فريق الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

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