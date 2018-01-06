جماهير الأهلي تترقب اليوم ظهور النجم عماد متعب في حلقة خاصة مع شوبير

Advertisements

يترقب عشاق وجماهير النادي الأهلي في مساء اليوم السبت الموافق لليوم السادس من شهر يناير الحالي الظهور الخاص للنجم الدولي المخضرم عماد متعب.لاعب النادي الأهلي والمعار في الميركاتو الشتوي الحالي إلي نادي التعاون السعودي، على شاشة قناة صدى البلد رفقة الإعلامي أحمد شوبير في برنامج مع شوبير.

وفي خلال هذه الحلقة في مساء يوم سوف يتطرق النجم عماد متعب للحديث عن الفترة الماضية الصعبة التي عاشها داخل النادي الأهلي بسبب عدم مشاركته في المباريات، كما سوف يقوم أيضاً بالحديث حول أسباب انتقاله إلي صفوف نادي التعاون السعودي ومدى ثقته بنفسه بقدرته على التواجد رفقة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

Advertisements

وكان النجم الدولي عماد متعب قد انتقل بشكل رسمي من النادي الأهلي إلي صفوف نادي التعاون السعودي في الأسبوع الماضي، وذلك لمدة 6 شهور فقط على سبيل الإعارة حتى تكون الفرصة سانحة أمامه من أجل المشاركة من جديد في المباريات بعدما جعله الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي حبيساً على مقاعد البدلاء منذ الموسم الماضي.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

إقرأ أيضاً: إنبي يرد بقوة على أنباء اقتراب إيهاب جلال من قيادة الزمالك