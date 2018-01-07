قرار هام من إيهاب جلال بعد تعاقده رسمياً مع نادي الزمالك

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اتخذ الكابتن إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قراراً هاماً للغاية في مساء يوم أمس السبت الموافق لليوم السادس من شهر يناير الحالي، وذلك عقب توقيعه للعقد مباشرة وتحديداً بخصوص مباراة القمة المقبلة التي سوف تجمع بين فريق الزمالك وبين غريمه التقليدي فريق الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث قرر الكابتن إيهاب جلال ضم جميع لاعبي فريق الزمالك إلي معسكر الفريق المغلق اليوم والختامي من أجل الاستعداد لمباراة القمة المرتقبة أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي، ويأتي ذلك من أجل التعرف على جميع اللاعبين بشكل سريع إضافة إلي حسم قائمة الفريق لمباراة القمة عقب نهاية المران مباشرة، علماً بأن الجهاز الفني الجديد لفريق الزمالك سوف يتكون من إيهاب جلال وحمدي إبراهيم ونبيل محمود ومصطفى كمال وأيمن عبد العزيز.

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وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استمر فريق الزمالك متواجداً في المركز الرابع مع ثبات رصيده عند 28 نقطة، إلا أن هذه الخسارة قد أبعدته عن غريمه التقليدي فريق الأهلي بفارق ثمانية نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما إضافة إلي امتلاك فريق الأهلي مباراة مؤجلة، مما يُنهي بنسبة كبيرة للغاية كامل حظوظ فريق الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة القادمة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم غداً الإثنين الموافق لليوم الثامن من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.