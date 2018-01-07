تعرف على ردة فعل هاني العتال بعد تعاقد الزمالك رسمياً مع إيهاب جلال

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قام هاني العتال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمغضوب عليه من جانب مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور بالتعليق في مساء يوم أمس السبت الموافق لليوم السادس من شهر يناير الحالي، على قرار مجلس الإدارة بالتعاقد بشكل رسمي مع المدير الفني السابق لفريق إنبي الكابتن إيهاب جلال.

فمن خلال تصريحات صحفية له أكد هاني العتال أن المستشار مرتضى منصور لا يزال يتصرف في نادي الزمالك كما يشاء دون الرجوع إلي بقية أعضاء مجلس الإدارة، مشيراً في الوقت ذاته إلي أنه لم يعرف أي شئ عن تعيين المدرب إيهاب جلال سوى من وسائل الإعلام مثله مثل الجماهير، كما شدد أيضاً على أنه كان يجب عقد اجتماع بين جميع أعضاء مجلس الإدارة من أجل اتخاذ ذلك القرار.

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وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد أعلن في مساء يوم أمس السبت عن تعاقده بشكل رسمي مع المدير الفني إيهاب جلال لمدة موسم ونصف، وقد جاء التوقيع في مساء يوم أمس السبت بعدما قام المدرب إيهاب جلال بفسخ تعاقده بالتراضي مع ناديه السابق إنبي.

وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استمر فريق الزمالك متواجداً في المركز الرابع مع ثبات رصيده عند 28 نقطة، إلا أن هذه الخسارة قد أبعدته عن غريمه التقليدي فريق الأهلي بفارق ثمانية نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما إضافة إلي امتلاك فريق الأهلي مباراة مؤجلة، مما يُنهي بنسبة كبيرة للغاية كامل حظوظ فريق الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة القادمة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم غداً الإثنين الموافق لليوم الثامن من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

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