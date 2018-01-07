سيف زاهر يكشف عن مفاجأة بخصوص مستقبل صلاح محسن مع إنبي

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كشف الإعلامي سيف زاهر عن مفاجأة كبيرة في مساء يوم أمس السبت الموافق لليوم السادس من شهر يناير الحالي عبر شاشة قناة أون سبورت، وذلك بخصوص مستقبل المهاجم الواعد صلاح محسن مع ناديه الحالي إنبي في ظل العديد من الأنباء حول اقترابه من الرحيل عن النادي البترولي في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أكد الإعلامي سيف زاهر أن المهاجم الواعد صلاح محسن بات على مشارف الانتقال بشكل رسمي إلي صفوف نادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وذلك نظراً للمجهود الكبير الذي تقوم به لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب من أجل حسم الصفقة في الأيام القليلة القادمة.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية في مساء يوم غداً الإثنين الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق مباراة القمة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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