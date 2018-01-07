عماد سليمان يصدم الأهلي بخصوص التعاقد مع نجم المقاصة

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم السابع من شهر يناير الحالي أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة بقيادة المدير الفني الكابتن عماد سليمان، قد صدم مجلس إدارة النادي الأهلي وذلك بخصوص التعاقد مع نجم فريق مصر المقاصة في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلي أن الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة بقيادة المدير الفني الكابتن عماد سليمان قد رفض تماماً فكرة التفريط في النجم الواعد أحمد سامي مدافع فريق مصر المقاصة، وذلك بعدما قام مجلس إدارة النادي الأهلي بتقديم عرض رسمي من أجل الظفر بخدماته خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية في مساء يوم غداً الإثنين الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق مباراة القمة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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