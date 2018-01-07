تعرف على قائمة المصري البورسعيدي لمباراة كأس السوبر المصري

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تترقب جماهير كرة القدم المصرية المباراة المرتقبة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في إطار مباراة كأس السوبر المصري، والتي من المقرر أن تُقام في اليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي على أرضية ملعب هزاع بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ومن جانبه غادر فريق المصري البورسعيدي في ظهر اليوم الأحد إلي العاصمة الإماراتية أبوظبي من أجل التحضير لهذه المباراة، علماً بأن الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي قد أعلن عن القائمة التي ستكون حاضرة في هذه المباراة.

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حيث جاءت قائمة فريق المصري البورسعيدي على النحو التالي: محمود السيد / أحمد مسعود / أحمد بوسكا / محمد كوفي / أحمد عبد الموجود / إسلام صلاح / محمد أبو شيعشع / وليد حسن / كريم العراقي / محمد حمدي / مصطفى مارسيلو / محمد شطة / فريد شوقي / أحمد شكري / عبد الناصر / عبد اللطيف / عمرو موسى / أحمد جمعة / أريستيد بانسيه / إسلام عيسى / عبد الله الشامي / يوسف أوتارا.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية في مساء يوم غداً الإثنين الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

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