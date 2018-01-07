الزمالك يختتم تحضيراته اليوم استعداداً لمباراة القمة أمام الأهلي

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته اليوم الأحد الموافق لليوم السابع من شهر يناير الحالي في التجمع الخامس تحت قيادة مديره الفني الجديد الكابتن إيهاب جلال، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين غريمه التقليدي فريق الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يقوم الكابتن إيهاب جلال بالإعلان عن قائمة فريقه النهائية التي سوف تكون حاضرة في مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي عقب نهاية مران اليوم مباشرة، علماً بأن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد أكد أن المجلس لن يقوم بمحاسبة الكابتن إيهاب جلال على نتيجة مباراة القمة أمام فريق الأهلي.

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وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استمر فريق الزمالك متواجداً في المركز الرابع مع ثبات رصيده عند 28 نقطة، إلا أن هذه الخسارة قد أبعدته عن غريمه التقليدي فريق الأهلي بفارق ثمانية نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما إضافة إلي امتلاك فريق الأهلي مباراة مؤجلة، مما يُنهي بنسبة كبيرة للغاية كامل حظوظ فريق الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة القادمة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم غداً الإثنين الموافق لليوم الثامن من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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