سيد عبد الحفيظ: الأهلي يمتلك أفضل عناصر الكرة المصرية وهدفنا استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا

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تحدث الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم السابع من شهر يناير الحالي عن العديد من الأمور التي تخص النادي الأهلي، ومن أبرزها أهداف النادي الأهلي في سوق الإنتقالات الشتوية الحالية إضافة إلي أهداف فريق الكرة بالنادي في العام الجديد 2018.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن فريق الأهلي يمتلك في الوقت الحالي أفضل العناصر في كرة القدم المصرية، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن رحيل بعض نجوم الفريق في الأسبوع الماضي كان في مصلحة النادي من جانب كل النواحي، كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري طلب من لجنة الكرة التعاقد مع لاعبين أو ثلاثة فقط في الفترة المقبلة.

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وذلك سواء في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية أو حتى في الصيف المقبل، مؤكداً بأن الهدف الأساسي لفريق الأهلي في العام الجديد 2018 هو استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا من جديد بعدما غاب عن خزائن القلعة الحمراء منذ عام 2013، كما شدد أيضاً على أن فريق الأهلي سوف يُنافس على جميع الألقاب الممكنة في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

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