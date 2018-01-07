تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي مع الزمالك في الدوري المصري الممتاز

Advertisements

يترقب كلاً من جماهير النادي الأهلي وجماهير نادي الزمالك مباراة القمة المرتقبة والتي سوف تجمع بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي فريق الزمالك في مساء يوم غداً الإثنين على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى صعيد تاريخ المواجهات بين الغريمين يتفوق فريق الأهلي بشكل واضح على غريمه التقليدي فريق الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث سبق وأن التقى الطرفان في 114 مباراة سابقة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وقد نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في 42 مواجهة بينما نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار في 25 مواجهة فقط، فيما حسم التعادل نتيجة مباراة القمة بين الغريمين في 47 مواجهة.

Advertisements

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية في مساء يوم غداً الإثنين الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق مباراة القمة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

إقرأ أيضاً: سيد عبد الحفيظ: الأهلي يمتلك أفضل عناصر الكرة المصرية وهدفنا استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا