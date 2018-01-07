قرار هام من حسام البدري بخصوص نجم الأهلي الواعد

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم السابع من شهر يناير الحالي أن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد اتخذ قراراً في غاية الأهمية وذلك بخصوص نجم فريق الأهلي ومستقبله داخل صفوف القلعة الحمراء.

حيث أشارت التقارير إلي أن الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي قد وافق بشكل نهائي على إعارة النجم الواعد عمرو بركات، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية من أجل حصوله على فرصة المشاركة في المباريات من جديد، علماً بأن هذه الإعارة سوف تكون إما لنادي مصر المقاصة أو لنادي إنبي كجزء من صفقتي المدافع أحمد سامي أو المهاجم صلاح محسن.

Advertisements

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية في مساء يوم غداً الإثنين الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق مباراة القمة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

إقرأ أيضاً: الأهلي على مشارف التعاقد رسمياً مع نجم إنبي الواعد