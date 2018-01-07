منتخب عالمي جديد يقترب من مواجهة المنتخب الوطني ودياً من أجل التحضير للمونديال

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم السابع من شهر يناير الحالي أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة بات قريباً للغاية من الوصول إلي اتفاق مع منتخب عالمي جديد، وذلك من أجل مواجهة المنتخب الوطني المصري في شهر مايو المقبل من العام الحالي 2018 من أجل التحضير لمونديال روسيا.

حيث أشارت التقارير إلي أن الاتحاد المصري لكرة القدم بات قريباً من الاتفاق مع الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، وذلك من أجل إقامة مباراة دولية ودية تجمع بين منتخب مصر وبين منافسه منتخب كولومبيا في إطار التحضير من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل، علماً بأن المنتخب المصري سوف يواجه حتى الآن بشكل رسمي كلاً من منتخب البرتغال إضافة إلي منتخب اليونان في شهر مارس المقبل.

Advertisements

وكانت قرعة مونديال روسيا قد أسفرت عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى، وذلك بجانب كلاً من مستضيف البطولة منتخب روسيا ومنتخب السعودية إضافة إلي منتخب الأوروغواي، مما جعل تفاؤل الشعب المصري كبيراً للغاية في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات القوية والعملاقة كمنتخب ألمانيا أو منتخب البرازيل أو منتخب الأرجنتين.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري مشواره في المونديال المقبل أمام نظيره منتخب الأوروغواي في الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو من العام المقبل 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

فيما ستكون المباراة الثانية للمنتخب المصري أمام نظيره منتخب روسيا في اليوم التاسع عشر من الشهر ذاته، على أن تنطلق تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستكون المباراة الثالثة للمنتخب المصري أمام شقيقه المنتخب السعودي في اليوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولا شك أن آمال الشعب المصري باتت كبيرة للغاية في التأهل إلي الدور الثاني، وذلك في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات العملاقة على مستوى العالم مثل بطل العالم في النسخة الماضية منتخب ألمانيا أو مثل منتخب البرازيل ومنتخب الأرجنتين ومنتخب البرتغال، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق أمام المنتخب المصري من أجل التأهل.

إقرأ أيضاً: قرار هام من حسام البدري بخصوص نجم الأهلي الواعد