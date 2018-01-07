تعرف على تكلفة طاقم التحكيم الإيطالي في مباراة القمة

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تترقب كلاً من جماهير النادي الأهلي وجماهير نادي الزمالك مباراة القمة المرتقبة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية، والتي تأتي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز في مساء يوم غداً الإثنين الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي.

ومن جهتها أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح أن تكلفة استقدام طاقم التحكيم الإيطالي بقيادة الحكم دافيد ماسا الذي سوف يُدير مباراة القمة قد وصلت إلي مبلغ 40 ألف دولار، على أن يتحمل الاتحاد المصري لكرة القدم هذه التكاليف مع العلم بأن هذا المبلغ ينقسم إلي مبلغ 30 ألف دولار تكلفة تذاكر الطيران ومبلغ 10 آلاف دولار تكلفة الإقامة.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية في مساء يوم غداً الإثنين الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق مباراة القمة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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