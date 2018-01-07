تصريحات نارية من مرتضى منصور قبل يوم واحد فقط من مباراة القمة أمام الأهلي

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تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً اليوم الأحد الموافق لليوم السابع من شهر يناير الحالي عن مباراة القمة المرتقبة، والتي سوف تجمع بين فريق الزمالك وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم غداً الإثنين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية أكد المستشار مرتضى منصور أنه يثق في قدرات لاعبيه وفي قدرتهم على تحقيق الانتصار على حساب فريق الأهلي، مشيراً في الوقت ذاته إلي أنه يثق أيضاً بقدرات الجهاز الفني الجديد لفريق الزمالك بقيادة الكابتن إيهاب جلال والذي بإمكانه إعادة الروح من جديد إلي لاعبي فريق الزمالك، كما شدد أيضاً على أن الروح القتالية والحماس الشديد سوف يحسم مباراة القمة.

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وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استمر فريق الزمالك متواجداً في المركز الرابع مع ثبات رصيده عند 28 نقطة، إلا أن هذه الخسارة قد أبعدته عن غريمه التقليدي فريق الأهلي بفارق ثمانية نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما إضافة إلي امتلاك فريق الأهلي مباراة مؤجلة، مما يُنهي بنسبة كبيرة للغاية كامل حظوظ فريق الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة القادمة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم غداً الإثنين الموافق لليوم الثامن من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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