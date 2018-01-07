إسماعيل يوسف: الفوز على الأهلي في غاية الأهمية

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تحدث الكابتن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم الأحد الموافق لليوم السابع من شهر يناير الحالي عن مباراة القمة المرتقبة، والتي سوف تجمع بين فريق الزمالك وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم غداً الإثنين في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية أكد الكابتن إسماعيل يوسف أن الفوز على حساب فريق الأهلي يُعتبر أمراً في غاية الأهمية بالنسبة لفريق الزمالك وذلك من أجل إعادة الروح من جديد إلي أبناء القلعة البيضاء، مشيراً في الوقت ذاته أنه يثق بشكل كبير للغاية في إمكانيات وقدرات لاعبي فريق الزمالك وأيضاً في قدرة الكابتن إيهاب جلال على تحفيز الفريق بالشكل المناسب قبل هذه المباراة.

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كما أضاف في تصريحاته أيضاً أن حالة لاعبي فريق الزمالك قد تغيرت بشكل إيجابي للغاية منذ التعاقد مع الكابتن إيهاب جلال في يوم أمس السبت، مشدداً في ختام حديثه على أن الكابتن إيهاب جلال مدرب صاحب شخصية قوية وسوف يُحدث طفرة كبيرة داخل فريق الزمالك في الفترة القادمة.

وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استمر فريق الزمالك متواجداً في المركز الرابع مع ثبات رصيده عند 28 نقطة، إلا أن هذه الخسارة قد أبعدته عن غريمه التقليدي فريق الأهلي بفارق ثمانية نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما إضافة إلي امتلاك فريق الأهلي مباراة مؤجلة، مما يُنهي بنسبة كبيرة للغاية كامل حظوظ فريق الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة القادمة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم غداً الإثنين الموافق لليوم الثامن من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

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