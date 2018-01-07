فاروق جعفر يواصل هجومه على إيهاب جلال قبل مباراة القمة

Advertisements

تحدث الكابتن فاروق جعفر المستشار الفني لنادي الزمالك ومحلل قناة دي إم سي سبورتس حالياً اليوم الأحد الموافق لليوم السابع من شهر يناير الحالي عن مباراة القمة المرتقبة، والتي سوف تجمع بين فريق الزمالك وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم غداً الإثنين في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأحد أكد الكابتن فاروق جعفر بأنه يجب على مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور أن يقوم بمحاسبة الكابتن إيهاب جلال على نتيجة مباراة القمة، وذلك على الرغم من أنه تسلم منصب المدير الفني لفريق الزمالك قبل يومين فقط من موعد مباراة القمة.

Advertisements

كما أضاف أيضاً في تصريحاته بأنه لا يزال يدعم وبكل قوة المدير الفني المونتينيغري نيبوشا والذي أقاله مجلس إدارة نادي الزمالك عقب الخسارة الماضية للفريق، مشدداً على أن المونتينيغري نيبوشا كان أفضل مدرب في البطولة العربية للأندية حينما تعاقد معه نادي الزمالك، والدليل على ذلك أنه فاز باللقب حينها رفقة فريق الفيصلي الأردني كما فاز على فريق الأهلي في مناسبتين في البطولة ذاتها.

وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استمر فريق الزمالك متواجداً في المركز الرابع مع ثبات رصيده عند 28 نقطة، إلا أن هذه الخسارة قد أبعدته عن غريمه التقليدي فريق الأهلي بفارق ثمانية نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما إضافة إلي امتلاك فريق الأهلي مباراة مؤجلة، مما يُنهي بنسبة كبيرة للغاية كامل حظوظ فريق الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة القادمة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم غداً الإثنين الموافق لليوم الثامن من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

إقرأ أيضاً: إسماعيل يوسف: الفوز على الأهلي في غاية الأهمية