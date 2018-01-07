الزمالك مهدد بفشل صفقة حمدي النقاز بسبب أموال القارة الأوروبية

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كشفت صحيفة الأهرام سبورت المصرية اليوم الأحد الموافق لليوم السابع من شهر يناير الحالي أن نادي الزمالك بات مهدداً بنسبة كبيرة للغاية بفشل أولى صفقاته خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالي، وذلك من خلال التعاقد مع الظهير الأيمن الدولي التونسي حمدي النقاز بسبب أموال القارة الأوروبية.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن العديد من العروض المغرية القادمة من بعض الأندية الأوروبية وعلى رأسها الدوري البلجيكي وأيضاً الدوري الفرنسي، أصبحت تُهدد بفشل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور في التعاقد مع مدافع فريق النجم الساحلي التونسي حمدي النقاز، علماً بأن اللاعب نفسه هو من يُعرقل الصفقة في الوقت الحالي بسبب مطالبه المالية المرتفعة وذلك على الرغم من موافقة ناديه النجم الساحلي على كافة تفاصيل الصفقة.

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وكان من المقرر أن يصل النجم التونسي حمدي النقاز إلي العاصمة المصرية القاهرة في يوم أمس السبت، وذلك من أجل التوقيع بشكل رسمي على عقد انتقاله إلي صفوف القلعة البيضاء إضافة إلي تقديمه بشكل رسمي إلي وسائل الإعلام، ولكن اللاعب رفض التحرك قبل أن يوافق مجلس إدارة نادي الزمالك على مطالبه المالية بشكل رسمي.

وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استمر فريق الزمالك متواجداً في المركز الرابع مع ثبات رصيده عند 28 نقطة، إلا أن هذه الخسارة قد أبعدته عن غريمه التقليدي فريق الأهلي بفارق ثمانية نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما إضافة إلي امتلاك فريق الأهلي مباراة مؤجلة، مما يُنهي بنسبة كبيرة للغاية كامل حظوظ فريق الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة القادمة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم غداً الإثنين الموافق لليوم الثامن من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

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