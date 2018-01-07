مفاجأة مرتقبة لجماهير الأهلي والمصري البورسعيدي قبل مباراة كأس السوبر

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يترقب كلاً من جماهير النادي الأهلي وجماهير نادي المصري البورسعيدي المباراة المرتقبة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في إطار مباراة كأس السوبر المصري، وذلك في اليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي على أرضية ملعب هزاع بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ومن جهتها كشفت اللجنة المنظمة للمباراة عن مفاجأة كبيرة لكلاً من جماهير النادي الأهلي وجماهير نادي المصري البورسعيدي والتي سوف تكون حاضرة في مدرجات ملعب هزاع بن زايد، حيث أعلنت اللجنة المنظمة لمباراة كأس السوبر المصري عن قيام المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب بإحياء حفلاً غنائياً قبل انطلاقة المباراة مباشرة.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية في مساء يوم غداً الإثنين الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق مباراة القمة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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