نيبوشا يُعبر عن حزنه الشديد لرحيله عن الزمالك قبل مباراة القمة

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تحدث المونتينيغري نيبوشا المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمدير الفني الجديد لفريق الفيصلي الأردني اليوم الأحد الموافق لليوم السابع من شهر يناير الحالي عن مباراة القمة المرتقبة، والتي سوف تجمع بين فريق الزمالك وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم غداً الإثنين.

فمن خلال تصريحات له اليوم الأحد في برنامج خاص مع سيف المذاع على شاشة قناة أون سبورت رفقة الإعلامي سيف زاهر، أعرب المونتينيغري نيبوشا عن حزنه الشديد لرحيله عن نادي الزمالك قبل مباراة القمة القادمة أمام فريق الأهلي، مشيراً في الوقت ذاته إلي أنه كان يتمنى خوض مباراة الديربي أمام الغريم فريق الأهلي إضافة إلي حصد الألقاب مع فريق الزمالك من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء.

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ومن جهته كان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً قد أعلن عن إقالة المونتينيغري نيبوشا من منصبه عقب الخسارة الماضية التي تعرض لها فريق الزمالك، قبل أن يقوم مجلس إدارة نادي الزمالك بتعيين الكابتن إيهاب جلال مديراً فنياً جديداً لفريق الزمالك في مساء يوم أمس السبت.

وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استمر فريق الزمالك متواجداً في المركز الرابع مع ثبات رصيده عند 28 نقطة، إلا أن هذه الخسارة قد أبعدته عن غريمه التقليدي فريق الأهلي بفارق ثمانية نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما إضافة إلي امتلاك فريق الأهلي مباراة مؤجلة، مما يُنهي بنسبة كبيرة للغاية كامل حظوظ فريق الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة القادمة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم غداً الإثنين الموافق لليوم الثامن من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

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