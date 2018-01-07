نجم الزمالك السابق يُقدم الدعم لإيهاب جلال قبل مباراة القمة أمام الأهلي

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قام النجم عفت نصار لاعب نادي الزمالك سابقاً والمدير الفني الحالي لفريق دمنهور بالحديث اليوم الأحد الموافق لليوم السابع من شهر يناير الحالي عن مباراة القمة المرتقبة، والتي سوف تجمع بين فريق الزمالك وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز في مساء يوم غداً الإثنين.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد أشاد الكابتن عفت نصار كثيراً بالمدير الفني الجديد لفريق الزمالك وهو الكابتن إيهاب جلال، مشيراً في الوقت ذاته أن الكابتن إيهاب جلال صاحب شخصية محترمة ويمتلك أيضاً خبرات وإمكانيات كبيرة من شأنها أن تجعله يقود نادي الزمالك نحو النجاح والخروج من أزمة نتائجه السلبية في السنوات الماضية.

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كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن مباراة القمة بين فريقي الزمالك والأهلي ليس لها مقاييس على الإطلاق حيث من الممكن أن يفوز بها فريق الأهلي أو يفوز بها فريق الزمالك، مشدداً في ختام تصريحاته على أن هذه المباراة لا تُعتبر بمثابة الاختبار تماماً للكابتن إيهاب جلال وجهازه الفني نظراً لتوليهُم المسئولية قبل موعد المباراة بيومين فقط لا غير.

وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استمر فريق الزمالك متواجداً في المركز الرابع مع ثبات رصيده عند 28 نقطة، إلا أن هذه الخسارة قد أبعدته عن غريمه التقليدي فريق الأهلي بفارق ثمانية نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما إضافة إلي امتلاك فريق الأهلي مباراة مؤجلة، مما يُنهي بنسبة كبيرة للغاية كامل حظوظ فريق الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة القادمة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم غداً الإثنين الموافق لليوم الثامن من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

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