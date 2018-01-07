طعيمة يؤكد أفضلية الأهلي على الزمالك قبل مباراة القمة

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تحدث عادل طعيمة رئيس قطاع الناشئين السابق بالنادي الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم السابع من شهر يناير الحالي عن مباراة القمة المرتقبة، والتي سوف تجمع بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي فريق الزمالك في مساء يوم غداً الإثنين في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد أكد عادل طعيمة أن فريق الأهلي لديه أفضلية كبيرة للغاية على حساب فريق الزمالك في هذه المباراة، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن تلك الأفضلية تعود إلي الاستقرار الفني والإداري للنادي بعكس ما يحدث داخل نادي الزمالك، كما شدد أيضاً في ختام تصريحاته على أن وسائل الإعلام والصحف المصرية أعطت الكابتن إيهاب جلال أكبر من حجمه مؤكداً أنه لن يضيف أي جديد لفريق الزمالك في مباراة القمة.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية في مساء يوم غداً الإثنين الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق مباراة القمة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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