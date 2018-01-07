البدري يفاجئ جماهير الأهلي بقائمة مباراة القمة خالية من خمس نجوم

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الأحد الموافق لليوم السابع من شهر يناير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين غريمه التقليدي فريق الزمالك في مساء يوم غداً الإثنين في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الكابتن حسام البدري قد ضم إلي معسكر فريق الأهلي المغلق تحضيراً لهذه المباراة 31 لاعباً، وعقب نهاية مران اليوم الختامي مباشرة أعلن القائمة النهائية التي سوف تكون حاضرة في المباراة، علماً بأن القائمة قد شهدت غياب بارز لكلاً من أحمد حمودي وصبري رحيل وصالح جمعة وعمرو بركات وباكا إضافة إلي أكرم توفيق وباسم علي وكريم نيدفيد.

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ومن المتوقع أن يقوم الكابتن حسام البدري بإختيار التشكيلة التالية من أجل مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / مؤمن زكريا / عبد الله السعيد / جونيور أجايي

خط الهجوم: وليد أزارو

وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية في مساء يوم غداً الإثنين الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

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