مصر المقاصة يرفض عرض الأهلي ويضع شرطاً جديداً من أجل بيع حسين الشحات

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم السابع من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام قد رفض عرض النادي الأهلي الأخير، كما قام أيضاً بوضع شرط جديد من أجل التخلي عن نجمه الواعد حسين الشحات في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام قد طلب من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب الحصول على مبلغ 22 مليون جنيه مصري صافي دون إدخال أي لاعب في الصفقة، وذلك من أجل الظفر بخدمات النجم الواعد حسين الشحات خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن ذلك الشرط الجديد من طرف مجلس إدارة نادي مصر المقاصة قد جاء بعدما تقدم أحد أندية الإماراتي بعرض مغري من أجل ضم حسين الشحات في الشهر الحالي، إلا أن رغبة اللاعب الكبيرة في الانتقال إلي صفوف القلعة الحمراء هي من تُعرقل رحيله إلي الخليج في الوقت الحالي.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية في مساء يوم غداً الإثنين الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

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