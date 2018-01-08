تامر النحاس يكشف عن مفاجأة بخصوص انتقال نجم المقاصة إلي الأهلي

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كشف تامر النحاس وكيل اللاعبين اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي عن مفاجأة كبيرة، وذلك بخصوص اقتراب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة من الانتقال إلي صفوف النادي الأهلي وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الإثنين أكد تامر النحاس وكيل اللاعبين أن النجم الواعد أحمد سامي مدافع فريق مصر المقاصة بات على مشارف التعاقد رسمياً مع النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام قد وافق بشكل نهائي على كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق مباراة القمة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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