مصر المقاصة يصدم الأهلي قبل مباراة القمة بساعات قليلة بخصوص النجم حسين الشحات

Advertisements

صدم مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي النادي الأهلي وجماهيره العريضة، وذلك قبل ساعات قليلة فقط من انطلاقة مباراة القمة أمام فريق الزمالك، وذلك بخصوص النجم الواعد حسين الشحات وانتقاله إلي صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي الحالي.

فمن خلال تصريحات اليوم الإثنين عبر إذاعة الشباب والرياضة أكد اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة أن النجم الواعد حسين الشحات قد انتقل بشكل رسمي إلي صفوف نادي العين الإماراتي، وذلك لمدة 6 شهور فقط على سبيل الإعارة مبلغ 500 ألف دولار خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية على أن يتجه اللاعب إلي الإمارات خلال الأيام المقبلة من أجل التقديم بشكل رسمي.

Advertisements

وبذلك يتلقى النادي الأهلي ضربة موجعة للغاية بعدما كان يرغب وبشدة في التعاقد مع النجم الواعد حسين الشحات بناءً على رغبة كبيرة من جانب مديره الفني الكابتن حسام البدري، علماً بأن عرض النادي الأهلي الأخير من أجل ضم اللاعب قد وصلت قيمته إلي مبلغ 10 مليون جنيه مصري بالإضافة إلي كلاً من الثنائي باسم علي وأكرم توفيق.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

إقرأ أيضاً: تامر النحاس يكشف عن مفاجأة بخصوص انتقال نجم المقاصة إلي الأهلي