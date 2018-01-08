أمير عبد الحميد: مباراة القمة ليس لها مقاييس والمهمة صعبة على الفريقين

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تحدث النجم أمير عبد الحميد حارس مرمى النادي الأهلي سابقاً وحارس مرمى نادي الداخلية حالياً اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي عن مباراة القمة المرتقبة، والتي سوف تجمع بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي فريق الزمالك في مساء اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الإثنين أكد النجم أمير عبد الحميد أن مباراة القمة ليس لها مقاييس، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن المباراة سوف تكون في غاية الصعوبة على الفريقين وخاصة في ظل تواجد جهاز فني جديد لفريق الزمالك بقيادة الكابتن إيهاب جلال، كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن الكابتن إيهاب جلال مدير فني قوي ويعرف كل شئ عن امكانيات لاعبي الدوري المصري الممتاز.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق مباراة القمة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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