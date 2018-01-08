نجم الأهلي يغيب مرة أخرى عن مران مستبعدي الأهلي بدون إذن الجهاز الفني

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته في يوم أمس الأحد الموافق لليوم السابع من شهر يناير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين غريمه التقليدي فريق الزمالك في مساء اليوم الإثنين.

وعلى هامش مران المستبعدين من قائمة مباراة القمة والذي قاده الكابتن سيد معوض مساعد المدرب اليوم الإثنين واصل النجم الواعد صالح جمعة غيابه المتكرر عن المران دون الحصول على إذن من الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري، مما يُمهد لتوقيع عقوبة مالية جديدة عليه من جانب لجنة الكرة بالنادي الأهلي مع العلم بأنها ليست المرة الأولى التي يغيب فيها صالح جمعة عن مران المستبعدين.

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ومن جهة أخرى كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق مباراة القمة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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