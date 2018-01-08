قرار هام من الجهاز الفني للأهلي قبل مباراة السوبر المصري

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اتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي قراراً هاماً، وذلك بخصوص مباراة كأس السوبر المصري والتي سوف تجمع بينه وبين منافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الجمعة المقبل في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

حيث قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري أن يخوض الفريق مراناً في صباح يوم غداً الثلاثاء على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وذلك قبل أن تتجه بعثة الفريق إلي مطار القاهرة الدولي في عصر اليوم ذاته من أجل التوجه إلي دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديداً العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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ومن جهة أخرى كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق مباراة القمة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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