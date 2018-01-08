حازم إمام يدعم إيهاب جلال قبل مباراة القمة أمام الأهلي

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قام الكابتن حازم إمام نجم نادي الزمالك سابقاً وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بدعم الكابتن إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك قبل مباراة القمة التي سوف تجمع بين فريق الزمالك وغريمه التقليدي فريق الأهلي بساعات قليلة فقط في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث قام النجم حازم إمام بكتابة رسالة دعم إلي الكابتن إيهاب جلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وكتب فيها: “بالتوفيق للكابتن ايهاب جلال الموسم كله مش النهادرة بس، محتاج وقت عشان شغله يبان واثق أنه هيعمل شغل كويس إن شاء الله”.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استمر فريق الزمالك متواجداً في المركز الرابع مع ثبات رصيده عند 28 نقطة، إلا أن هذه الخسارة قد أبعدته عن غريمه التقليدي فريق الأهلي بفارق ثمانية نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما إضافة إلي امتلاك فريق الأهلي مباراة مؤجلة، مما يُنهي بنسبة كبيرة للغاية كامل حظوظ فريق الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة القادمة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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