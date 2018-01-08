مصادر صحفية مصرية تكشف عن مفاجأة كبيرة بخصوص النجم التونسي حمدي النقاز

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كشفت صحيفة الأهرام الرياضية المصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي عن مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بخصوص الظهير الأيمن الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب فريق النجم الساحلي التونسي والمنتخب التونسي الأول لكرة القدم، وذلك قبل مباراة القمة اليوم بين فريقي الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن النجم الدولي التونسي حمدي النقاز قد أنهى اتفاقه بشكل رسمي مع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إنه سوف يكون متواجداً أيضاً في مدرجات ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة من أجل متابعة مباراة القمة، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة إضافة إلي تقديم اللاعب بشكل رسمي في مساء اليوم.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استمر فريق الزمالك متواجداً في المركز الرابع مع ثبات رصيده عند 28 نقطة، إلا أن هذه الخسارة قد أبعدته عن غريمه التقليدي فريق الأهلي بفارق ثمانية نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما إضافة إلي امتلاك فريق الأهلي مباراة مؤجلة، مما يُنهي بنسبة كبيرة للغاية كامل حظوظ فريق الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة القادمة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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