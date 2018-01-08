تصريح ناري من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي

Advertisements

قام المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً بالتعليق اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي على خسارة فريق الزمالك على يد غريمه التقليدي فريق الأهلي، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم في مسابقة الدوري المصري.

فمن خلال تصريحات له عقب نهاية المباراة مباشرة في برنامج على مسئوليتي المذاع على شاشة قناة صدى البلد رفقة الإعلامي أحمد موسى، أكد المستشار مرتضى منصور أن السبب الرئيسي وراء خسارة فريق الزمالك في المباراة هم أربعة لاعبين في الفريق، وهم أحمد الشناوي وحازم إمام وباسم مرسي وعلي جبر، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن الرباعي سوف يرحل عن صفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الشتوي الحالي، كما أشاد أيضاً في ختام تصريحاته بالكابتن إيهاب جلال المدير الفني الجديد لفريق الزمالك.

Advertisements

وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة على يد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 28 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتأكد بشكل كبير للغاية خروج نادي الزمالك من حسابات الصراع غلى لقب الدوري المصري في الموسم الحالي إلا في حالة حدوث معجزة فيما تبقى من مباريات من عمر الدور الثاني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.