سيف زاهر يُهاجم حارس مرمى الزمالك بعد الخسارة أمام الأهلي

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قام الإعلامي سيف زاهر بالتعليق في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي على مباراة القمة، والتي حسمها فريق الأهلي عقب فوزه على حساب غريمه التقليدي فريق الزمالك في مساء اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعقب نهاية المباراة مباشرة أكد الإعلامي سيف زاهر عبر شاشة قناة أون سبورت أن السبب الرئيسي وراء خسارة فريق الزمالك في مباراة القمة هو حارس المرمى أحمد الشناوي، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن الأهداف الثلاثة التي دخلت في مرمى نادي الزمالك يتحملها بشكل كامل حارس المرمى أحمد الشناوي.

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وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار على حساب غريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار الهام رفع فريق الأهلي رصيده إلي 39 نقطة مما جعله يرتقي إلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وحيداً دون أي شريك، وإن كان ذلك بشكل مؤقت لحين خوض فريق الإسماعيلي مباراته في هذه الجولة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

علماً بأن فريق الأهلي يسعى في الموسم الحالي للظفر بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة له على التوالي، وخاصة وأن ذلك اللقب سوف يكون رقم 40 في تاريخ الدوري للمارد الأحمر مما يؤكد بدوره على أن فريق الأهلي هو أفضل فريق في كرة القدم المصرية على الإطلاق وعلى مدار التاريخ بأكمله.

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