تعرف على أبرز تصريحات حسام البدري بعد فوز الأهلي على الزمالك

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قام الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتعليق في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي، وذلك عقب فوز فريقه الأهلي على حساب غريمه التقليدي فريق الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعقب نهاية المباراة مباشرة ومن خلال المؤتمر الصحفي أعرب الكابتن حسام البدري عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه في المباراة، مشيراً في الوقت ذاته إلي أنه قد توقع استحواذ فريق الزمالك على الكرة واندفاعهم نحو الهجوم مع ترك المساحات في المناطق الخلفية، كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن السبب الرئيسي وراء تبديل النجم عبد الله السعيد في مطلع الشوط الثاني كان اراحته خوفاً من تعرضه إلي الإجهاد وخاصة في ظل التحديات المقبلة للمارد الأحمر.

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وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار على حساب غريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار الهام رفع فريق الأهلي رصيده إلي 39 نقطة مما جعله يرتقي إلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وحيداً دون أي شريك، وإن كان ذلك بشكل مؤقت لحين خوض فريق الإسماعيلي مباراته في هذه الجولة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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