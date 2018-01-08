رامي ربيعة: هدفنا الرئيسي كان حصد النقاط الثلاث والسيطرة على المباراة ليست مهمة

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قام النجم رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتعليق في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي على فوز فريقه الأهلي في مباراة القمة، وذلك على حساب الغريم التقليدي فريق الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية عبر شاشة قناة أون سبورت أعرب المدافع رامي ربيعة عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه في مباراة القمة، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن الهدف الرئيسي لفريق الأهلي في هذه المباراة كان الانتصار وحصد النقاط الثلاث ولا شئ غير ذلك.

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كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن سيطرة واستحواذ فريق الزمالك على الكرة كان غير مهماً على الإطلاق، مشدداً في تصريحاته على أن الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي طلب من اللاعبين الانتصار بأي وسيلة ممكنة في المباراة مهما كان أداء الفريق، أما عن إصابته فقد أكد النجم رامي ربيعة بأنه سوف يقوم بإجراء الفحوصات الطبية في يوم غداً الثلاثاء من أجل معرفة حجم إصابته.

وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار على حساب غريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار الهام رفع فريق الأهلي رصيده إلي 39 نقطة مما جعله يرتقي إلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وحيداً دون أي شريك، وإن كان ذلك بشكل مؤقت لحين خوض فريق الإسماعيلي مباراته في هذه الجولة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

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