تعرف على نصائح أحمد حسام ميدو إلي الكابتن إيهاب جلال بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي

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قام الكابتن أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك سابقاً ومحلل قناة أون سبورت حالياً بالتعليق في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي على مباراة القمة، والتي خسرها فريق الزمالك على يد غريمه التقليدي فريق الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز في مساء اليوم.

فمن خلال تصريحات له عقب نهاية المباراة مباشرة عبر شاشة قناة أون سبورت من خلال الأستديو التحليلي، قام الكابتن أحمد حسام ميدو بتوجيه عدة نصائح إلي الكابتن إيهاب جلال المدير الفني الجديد لفريق الزمالك وذلك عقب خسارته مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي.

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حيث طلب الكابتن أحمد حسام ميدو من الكابتن إيهاب جلال ضرورة إحداث التوازن بين أسلوب لعبه وبين الحالة التي يتواجد عليها فريق الزمالك في الوقت الحالي، كما طلب منه أيضاً ضرورة عدم فقدان الثقة بالنفس في حالة تعرض الفريق لنتائج سلبية وأيضاً عدم التخلي عن طريقته التدريبية والسماح لأي أحد داخل نادي الزمالك بالتدخل في عمله الفني.

وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة على يد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 28 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتأكد بشكل كبير للغاية خروج نادي الزمالك من حسابات الصراع غلى لقب الدوري المصري في الموسم الحالي إلا في حالة حدوث معجزة فيما تبقى من مباريات من عمر الدور الثاني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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