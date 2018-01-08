تعرف على ردة فعل النجم عماد متعب بعد فوز الأهلي على الزمالك

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قام النجم الدولي المصري المخضرم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار في الميركاتو الشتوي الحالي إلي صفوف نادي التعاون السعودي بالتعليق في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي على فوز فريق الأهلي في مباراة القمة، وذلك على حساب الغريم التقليدي فريق الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث قام النجم الدولي عماد متعب.بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “مبروك يا رجالة”، علماً بأن النجم الدولي عماد متعب قد انتقل في الأسبوع الماضي بشكل رسمي إلي صفوف نادي التعاون السعودي وذلك لمدة 6 شهور فقط لا غير على سبيل الإعارة أي حتى نهاية الموسم الحالي.

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وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار على حساب غريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار الهام رفع فريق الأهلي رصيده إلي 39 نقطة مما جعله يرتقي إلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وحيداً دون أي شريك، وإن كان ذلك بشكل مؤقت لحين خوض فريق الإسماعيلي مباراته في هذه الجولة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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