إيهاب جلال يؤكد ثقته في قدرة الزمالك على العودة للمسار الصحيح رغم خسارة مباراة القمة

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قام الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالتعليق في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي على خسارة فريقه مباراة القمة، وذلك أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية عبر شاشة قناة أون سبورت عقب نهاية المباراة مباشرة، أكد الكابتن إيهاب جلال أن خسارة مباراة القمة لن تؤثر تماماً على فريق الزمالك في الفترة المقبلة، مشيراً في الوقت ذاته إلي أنه مازال لم يتعرف بعد على مستوى كل اللاعبين داخل نادي الزمالك، كما أضاف أيضاً أن فريق الزمالك يمتلك في صفوفه لاعبين كبار مثل أيمن حفني وباسم مرسي مما يؤكد قدرة الفريق على العودة من جديد إلي المسار الصحيح.

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وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة على يد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 28 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتأكد بشكل كبير للغاية خروج نادي الزمالك من حسابات الصراع غلى لقب الدوري المصري في الموسم الحالي إلا في حالة حدوث معجزة فيما تبقى من مباريات من عمر الدور الثاني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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