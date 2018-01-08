قرار هام من إيهاب جلال بعد خسارة الزمالك مباراة القمة أمام الأهلي

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اتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني الكابتن إيهاب جلال قراراً هاماً للغاية اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي، وذلك بعد خسارة فريق الزمالك مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة مديره الفني الكابتن إيهاب جلال أن يخوض الفريق مراناً في يوم غداً الثلاثاء على ملعب حلمي زامورا بمقر نادي الزمالك، وذلك من أجل التحضير لمباراته المقبلة والتي سوف تجمعه بضيفه فريق الإنتاج الحربي، على أن يحصل كافة عناصر فريق الزمالك على راحة سلبية من التدريبات في يوم الأربعاء المقبل قبل أن يعود الفريق من جديد إلي التدريبات الجماعية انطلاقاً من يوم الخميس.

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وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة على يد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 28 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتأكد بشكل كبير للغاية خروج نادي الزمالك من حسابات الصراع غلى لقب الدوري المصري في الموسم الحالي إلا في حالة حدوث معجزة فيما تبقى من مباريات من عمر الدور الثاني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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